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Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kurumlar vergisi beyanname süresinin uzatılabileceğini söylemesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Kurumlar vergisinde milyonlarca kişi sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda sürenin uzatılabileceğini söyledi. Bakan Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'yla görüşeceğini belirtip karar alacaklarını kaydetti.

BAKAN ŞİMŞEK: İLK DEFA BEYANNAME SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Şimşek, şunları söyledi: "Kazanan herkes kazandığı ölçüde vergi vermeli. İlk defa beyanname sayısı 5 milyonu aştı. 473 bin mükellef ilk defa bu yıl beyanname verdi, beyanname sayısının 5 milyonun üzerine çıkması söz konusu.

"BELKİ 1-2 GÜN UZATABİLİRİZ"

Kayıt dışılıkla mücadele ederek verginin tabanını genişletmek istiyoruz. Gelir idaresi ile görüşeceğim, Kurumlar Vergisi'nde eğer gerekliyse beyanname süresini belki 1-2 gün uzatabiliriz."

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME SÜRESİ UZATILDI

Şimşek'in açıklamasının ardından GİB'den açıklama geldi. GİB yaptığı açıklamada sürenin uzatıldığını belirtti. Kurumlar vergisinde beyanname süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar,

- 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

aldığınız vergiler hepsi ya yüksek faizlere veya YAP-İŞLET DEVRET şirketlerine veya dolar kuruna zaten kalanını da saltanat sürdürüyorsunuz... halka gelince çay kaşı miktarı fayda sağlıyorsunuz..

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Haber YorumlarıLevent Karataş:

iş yok kâr yok vergi çok

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

hep alacagın vergiden bahsediyorsun sayın bakan bide beşli çeteden af ettigin vergiyi söylesen

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Haber YorumlarıHeisenberg:

osurk vergisi ne zaman ğelecek

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Haber Yorumlarızırzop:

sayın şimşek herşey dijital değil size akıl verenlerin olaydan haberi yok siz haber kaynağınızı değiştirin derim bu kadsr bi maleği küçümsemeniz doğru değil

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

45 Mayış a uzasa ne olur

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bu sitede biraz önce bi haber okudum doguda yüzde 80 kaçak elektrik kullanılıyormuş. on bin kaçak trafo tesbit edilmiş gğnde 89 TOG parası çöpe gidiyormuş . buna ne diyeceksin sayın bakan . bununda hesabını yapar bize kitlersin artık

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

dünyada milletten alınan dolaylı vergi şirketlerden alınan doğrudan vergiden daha düşükken burda tam tersi işadamından alınamayanı milletten alma peşindeler

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Bu adama gülüyorum çünkü söylediği yalanlara kendini inandırıyor sonra millete enflasyon düşüyor diye yalan söylüyor ya buna ekonomi diploması olan cumhurun reisinide inandırıyor gülüyorum sadece.

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Dızo Mehmet Aldığımız Nefesten Bile Vergi Alıyor :)

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