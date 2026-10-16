Küresel elektrikli araç satışları eylülde yıllık yüzde 2 düşüşle 2,15 milyona indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Küresel elektrikli araç satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 2,15 milyon adede geriledi.

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, eylül ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, dünya genelinde yılın ocak-eylül döneminde satılan elektrikli araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 15,5 milyona ulaştı.

Dünyada eylül ayında 2,15 milyon elektrikli araç satıldı. Bu dönemde küresel satışlar aylık bazda yüzde 17 artarken, yıllık bazda yüzde 2 azaldı.

Avrupa'da elektrikli araç satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39, önceki aya göre de yüzde 62 artarak yaklaşık 600 bine ulaştı.

Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 50, şarj edilebilir hibrit araç satışları ise yüzde 16 arttı. Bölgede yılın 9 ayında elektrikli araç satışları yüzde 30 artışla 3,9 milyona çıktı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı Çin'de eylül satışları yıllık bazda yüzde 18 azalarak 1,11 milyon oldu. Ülkede satışlar aylık bazda ise yüzde 7 arttı.

Çin'de ocak-eylül dönemindeki elektrikli araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 gerileyerek 8,1 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Kuzey Amerika'da elektrikli araç satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 130 bine indi. Bölgede satışlar aylık bazda da yüzde 8 düştü. Yılın ilk 9 ayında bölgedeki satışlar yüzde 24 azalarak 1,2 milyon oldu.

Kaynak: AA