Kurban Bayramı Tatilcileri Ayvalık'tan Midilli Adası'na Geçiş Yapıyor

Kurban Bayramı Tatilcileri Ayvalık'tan Midilli Adası'na Geçiş Yapıyor
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Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Feribot seferleriyle Midilli'ye geçiş yapan tatilcilerin sayısında artış gözlemleniyor.

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı.

Hudut kapısı önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu, bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

Tatilcilerden Ahenk Öğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil amaçlı geldiği Ayvalık'ta bir süre vakit geçirdikten sonra Midilli Adası'nı görmek istediklerini ve feribot beklediklerini söyledi.

Bölgedeki turizm firmalarının birinde rehber olarak çalışan Nevzat Turhan da Midilli'nin her bayram tatilinde rağbet gördüğünü belirterek, "Midilli'de yemeklerin tadının, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi artırıyor. Kapı vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına gidebilmelerinin önünü açıyor." dedi.

Feribot seferi düzenleyen firma sahibi Ali Jale de Ayvalık-Midilli hattında yoğunluk yaşandığını anlattı.

Önceki yıllara göre biraz düşüş olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Jale, "Bugün yaklaşık 1200 kişi Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan Midilli Adası'na doğru geçiş yapacak. Bayram periyodu boyunca 2 bin 500 kişi civarında geçiş yapar. Bunun dışında bugün ilk periyotta Ayvalık'tan 6 gemi kalkacak. Müşterileri de bekletmemek adına, böyle yoğun günlerde burada sefer yapan firmalarla ortak bir program yapıyoruz. Bu program dahilinde gemileri çeşitli saatlerde sıralı bir şekilde gönderiyoruz. Böylece yolcular hiç beklemeden Midilli Adası'na ulaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Ekonomi
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