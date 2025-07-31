Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 14 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 14 milyar dolar seviyesine düştüğünü duyurdu. DDKKM ve TL KKM hesaplarının haziran verileri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 14 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi haziranda 1,2 milyar dolar azalarak 15,2 milyar dolardan 14 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1 milyar dolar düşüşle 14,7 milyar dolardan 13,7 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 300 milyon dolara azalarak 600 milyon dolardan 300 milyon dolara indi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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