Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi! Hibe tutarı artırıldı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var

Kur Korumalı Mevduat Bakiye Raporu: DDKKM 21,6 Milyar Dolara Düştü

Kur Korumalı Mevduat Bakiye Raporu: DDKKM 21,6 Milyar Dolara Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam kur korumalı mevduat bakiyesinin 21 milyar 600 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı. DDKKM ve TL KKM hesaplarının stok bakiyeleri mart ayı itibarıyla düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam kur korumalı mevduat bakiyesinin 21 milyar 600 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin mart ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi martta 2,6 milyar dolar azalarak 24,2 milyar dolardan 21,6 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1,9 milyar dolar düşüşle 20,5 milyar dolardan 18,6 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 700 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolardan 3 milyar dolara indi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.