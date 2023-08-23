KUMSmall AVM'ye yeni markalar katıldı

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM, ZARA, Bershka, PullBear gibi markaları bünyesine kattı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSmall AVM, 200'ü aşkın mobilya mağazasının yanı sıra modanın da merkezi haline geliyor. Yeni markalarla büyümesini sürdüren KUMSmall AVM'ye ZARA, Bershka, PullBear gibi markalar da katıldı.

Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı, 180 bin metrekare kiralanabilir alanıyla görkemli bir alışveriş merkezi olan KUMSmall AVM, her geçen gün yeni markaları bünyesine katıyor. ZARA, Bershka, PullBear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Zara Home gibi dünyaca ünlü markaların Outlet ürünlerinden oluşan konsept mağaza olan Neva Outlett, KUMSmall AVM'de açıldı.

Açılışından itibaren büyük ilgi gören mağazaya, Kayserililer adeta akın etti. Sadece mobilyanın değil modanın da merkezi haline gelen KUMSmall AVM, önümüzdeki günlerde de yeni markalarla büyümeye devam edecek. - KAYSERİ