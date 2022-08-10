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"Küçük arazilerden verim alamıyoruz, toplulaştırma istiyoruz"

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'Küçük arazilerden verim alamıyoruz, toplulaştırma istiyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav, Altıntaş ve Aslanapa ilçeleri başta olmak üzere arazilerin verimli kullanılması için toplulaştırma yapılması gerektiği ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Simav, Altıntaş ve Aslanapa ilçeleri başta olmak üzere arazilerin verimli kullanılması için toplulaştırma yapılması gerektiği ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek talep etti.

Özellikle Simav Altıntaş ve Aslanapa ilçelerinde arazilerin küçük ve bu sebepten dolayı tarımda verim sağlanamadığını belirten Milletvekili Ahmet Erbaş, " Arazi toplulaştırmada uygulayıcı kuruluş DSİ'dir. Tarım Bakanlığımızdan biçimsiz ve parçalanarak küçülmüş arazilerin toplulaştırılması ve topraklarımızın daha verimli hale gelmesini sağlamak adına destek talep ettik" dedi.

Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 milyon TL hibe desteği sağlayacağını aktaran Erbaş, söz verilen 20 milyon hibe desteğinin de takipçisi olacaklarını belirtti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili Altıntaş Ekonomi Haberler

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