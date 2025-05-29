Kripto Varlıklar Sigorta Sektörünü Yenilikçi Çözümler Üretmeye Yönlendiriyor

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, kripto varlıklara olan ilginin artmasının, sigorta sektörünü, bu alanda yenilikçi çözümler üretmeye yönlendirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda kripto para ve dijital varlık sahipliği, küresel çapta yükseldi. Dünya genelinde 2023 sonunda kripto varlık sahibi birey sayısı, 420 milyonun üzerine çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğinde ise bu sayı yaklaşık yüzde 15 arttı.

Pazarın, 2030'a kadar 5 trilyon dolar büyüklüğü aşacağı öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çiftçi, kripto varlıklara artan ilginin, sigorta sektörünü yenilikçi çözümler üretmeye yönlendirdiğini aktararak, Londra, Singapur ve New York gibi finans merkezlerinde büyük reasürans şirketlerinin, saklama sigortası, akıllı sözleşme hatası sigortası ve siber saldırı teminatları gibi ürünler geliştirdiğini kaydetti.

Çiftçi, bu alanda sunulan başlıca sigorta çözümleri şu şekilde sıraladı:

"Cold Storage Insurance, kripto varlıkların çevrim dışı ortamlarda saklanmasına yönelik teminat içeriyor. Cyber Risk Policies ise siber saldırılara ve veri ihlallerine karşı koruma sağlıyor. D&O Sigortaları da kripto projelerinde görev alan yöneticilerin hukuki sorumluluğunu güvence altına alan önemli bir ürün. Smart Contract Failure Coverage Sigortası akıllı sözleşmelerde yaşanabilecek teknik hataları kapsarken, Platform Risk Insurance ise borsalar ve saklama kuruluşları için operasyonel riski güvence altına alıyor. Bunların her biri kripto para ve dijital varlık sahiplerinin büyük ilgi gösterdiği sigorta ürünleri olarak öne çıkıyor."

Türkiye'nin, genç nüfusu ve dijital teknolojilere hızlı adaptasyonuyla, dünyada yüksek kripto benimseme oranına sahip ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Çiftçi, sigorta sektörünün, düzenleyici çerçevenin henüz tam netleşmemesi nedeniyle daha temkinli ilerleme sergilediğini aktardı.

Çiftçi, küresel reasürörlerle işbirliği içinde özel sigorta ürünleri geliştirme çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, "Türkiye'de kripto varlıkların daha güvenli ve şeffaf bir piyasada işlem görmesi için yeni düzenlemeler bekleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) işbirliğiyle, kripto varlık tanımı, lisanslama süreçleri ve yatırımcı koruma mekanizmalarına yönelik kapsamlı bir mevzuat hazırlığı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Sigorta sektörünün de gelişmelere uyum sağlayarak, kripto yatırımcılarını koruma altına alacak yeni çözümler üretmesinin beklendiğini vurgulayan Çiftçi, "Biz de IBS olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor, dijital varlıkların sigortalanması konusunda müşterilerimize bilgi ve çözümler sunarak sektörde öncülük etmeye hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.