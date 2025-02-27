Kripto para piyasasında son bir haftada 800 milyar dolar buhar oldu

Son haftalarda kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşandı ve Ocak sonunda 3,62 trilyon dolar olan piyasa değeri, 2,81 trilyon dolara gerileyerek 810 milyar dolarlık (29.136.000.000.000 Türk lirası) kayıp yaşandı. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto varlıklar büyük değer kayıpları yaşadı.

YATIRIMCI GÜVENİ DÜŞÜYOR

En büyük kripto para Bitcoin, 83.789 dolara kadar gerileyerek ay başından bu yana yüzde 17 düştü. Ethereum'un piyasa değeri yüzde 15,9'luk kayıpla 278,26 milyar dolara gerilerken, Bitcoin'in toplam piyasa değeri son bir haftada yüzde 12,68 azalarak 1,68 trilyon dolara düştü.

EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK KRİPTOYU DA VURDU

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikaları hayata geçirmekte yavaş kalması ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenini sarsarak piyasalarda büyük satış dalgalarına yol açtı. Analistler, bu düşüşü küresel ekonomik belirsizlikler, riskli varlıklardaki geniş çaplı satış dalgası ve şimdiye kadarki en büyük kripto hırsızlığının piyasaya olan güveni sarsmasıyla ilişkilendiriyor.