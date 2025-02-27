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Kripto para piyasasında son bir haftada 800 milyar dolar buhar oldu

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Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıları endişelendiriyor. Son bir hafta içinde piyasada 800 milyar doları (29.136.000.000.000 Türk lirası) aşkın bir düşüş yaşandı. Kripto varlıkların değeri 2,81 trilyon dolara geriledi.

Son haftalarda kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşandı ve Ocak sonunda 3,62 trilyon dolar olan piyasa değeri, 2,81 trilyon dolara gerileyerek 810 milyar dolarlık (29.136.000.000.000 Türk lirası) kayıp yaşandı. Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto varlıklar büyük değer kayıpları yaşadı.

YATIRIMCI GÜVENİ DÜŞÜYOR

En büyük kripto para Bitcoin, 83.789 dolara kadar gerileyerek ay başından bu yana yüzde 17 düştü. Ethereum'un piyasa değeri yüzde 15,9'luk kayıpla 278,26 milyar dolara gerilerken, Bitcoin'in toplam piyasa değeri son bir haftada yüzde 12,68 azalarak 1,68 trilyon dolara düştü.

EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK KRİPTOYU DA VURDU

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikaları hayata geçirmekte yavaş kalması ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenini sarsarak piyasalarda büyük satış dalgalarına yol açtı. Analistler, bu düşüşü küresel ekonomik belirsizlikler, riskli varlıklardaki geniş çaplı satış dalgası ve şimdiye kadarki en büyük kripto hırsızlığının piyasaya olan güveni sarsmasıyla ilişkilendiriyor.

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Kripto para piyasasında son bir haftada 800 milyar dolar buhar oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
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Çalıştığı fabrikanın tuvaletinde cansız bedeni bulundu
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Kamera kaydı olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kripto para olayı bir tuzaktır... kolay para kazanmak hırsıyla üç kuruşunuzda da olmayın... az olsun kesin (garanti) kazanç peşinde koşun

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bizim bütçede kayboldu nerede olduğu belli değil

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme14
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