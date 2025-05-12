Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Kripto Para Piyasası Değeri, ABD-Çin Anlaşması ile Arttı

Kripto Para Piyasası Değeri, ABD-Çin Anlaşması ile Arttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel kripto para piyasasının değeri, ABD ve Çin'in gümrük tarifeleri konusunda anlaşma sağlamasıyla yüzde 1,04 oranında artarak 3 trilyon 370 milyar dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı da bu gelişmeyle birlikte 105 bin doları aştı.

Küresel kripto para piyasasının değeri, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmaya varmasıyla yüzde 1'den fazla arttı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,04 artarak 3 trilyon 370 milyar doların üzerine çıktı.

Analistler, ABD ve Çin'in gümrük tarifelerinde anlaşmasının, yatırımcıların risk iştahını yükselttiğini ve bu durumun da en riskli varlıklar arasında gösterilen kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Bir süredir ABD ve Çin arasında devam eden tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek bazı maddelerde anlaştılar. Buna göre, taraflar, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tarifelerin 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a ve Çin'in de aynı süre zarfında ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürülmesi konusunda mutabık kaldı.

ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından fiyatı 105 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 14.00 itibarıyla 104 bin 531 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 1,88 değer kazanarak 2 bin 563 dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
title