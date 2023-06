Kripto Para Piyasalarında Yaz Ayları Etkisi

Kripto para piyasalarındaki son durumu değerlendiren Gate TR Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, "Kripto para piyasalarını değerlendirirken pek çok faktörü bir arada düşünmek gerekiyor. Özellikle ABD merkez bankası Fed'in tavrı, çözüme kavuşturulan borç tavanı krizi gibi ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevsim değişikliği gibi sezon etkilerini de Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin tarihsel verilerinde gözlemlemek mümkün. Yatırımcılar piyasayı izliyor, gelişmelere kulak veriyor ve bunu yaparken de işlem yapmaktan geri duruyor. Kripto parada toparlanma hız kaybediyor" dedi.

Yaz aylarının piyasada, iş dünyasında, uluslararası politikada büyük ölçüde bir rehavete işaret ettiğine dikkat çeken Dedeoğlu, "Tarihsel veriler, her piyasada olduğu gibi kripto para piyasalarında da dönemsel yükselişler, trendler ve kalıplara işaret ediyor. Bitcoin'in tarihsel verilerinde de kripto para biriminin özellikle temmuz ve ağustos aylarında zayıf seyrettiği tespit edilebiliyor. Öte yandan analizler, Bitcoin'in özellikle yaz aylarında yüksek volatilite gösterdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca haziran ayı içinde Fed'in faiz kararı bekleniyor. ABD merkez bankası Fed'in faiz artışlarını sürdüreceğine dair sinyaller güçlendi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester tarafından yapılan açıklamada daralmanın süreceğine ilişkin işaretlerin dikkat çekmesi Bitcoin'in 27 bin dolara gerilemesini destekledi" ifadelerini kullandı.

AYLIK KRİPTO PARA BORSASI HACİMLERİ 32 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Block tarafından yayımlanan verilerde, tüm kripto para borsalarındaki spot piyasa hacmini hesaplayan kripto para birimi aylık değişim endeksi, nisandaki 604 milyar dolarlık değerinden yüzde 27 kaybetti. Bu durum, Ekim 2020'den bu yana, 32 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Özellikle Fed toplantısı olan aylarda yatırımcıların varlıklarını ve yatırımlarını tutma eğiliminde olduğunu belirten Dedeoğlu, "Yatırımcılar piyasayı izliyor, gelişmelere kulak veriyor ve bunu yaparken de işlem yapmaktan geri duruyor. Bu daha temkinli tutum, borsalarda görülen işlem hacimlerine yansıyor. BRC gibi kripto para birimi trendlerinin veya yapay zeka odaklı projelerin oluşturduğu heyecan da zamanla sönümleniyor. Teknoloji sektöründeki toparlanma, kripto yatırımcılarının portföylerini yeniden ağırlıklandırmalarını beraberinde getiriyor" diye konuştu.

"PİYASALAR HER ZAMAN YENİ FIRSATLARA AÇIK"

Kripto para piyasalarında istikrarlı bir seyri mümkün kılmak ve Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerine yönelen bir satın alma dalgası oluşturmak için kripto ekosisteminin gerçek faydaya ve topluluğa odaklanması gerektiğinin altını çizen Dedeoğlu, "Kullanıcılarımızın doğru bilgiye erişmesi için trendleri yakından takip ediyoruz. Tek tuşla Web3'e erişebildikleri platformumuzda bin 700'ü aşkın kripto para birimi listeliyor, 13 milyonu aşkın kayıtlı yatırımcının piyasanın dinamikliğine yetişebilmesini sağlıyoruz. Gate TR olarak piyasaların her zaman yeni fırsatlara açık olduğunu ve gelişmeleri yakından izleyerek buna göre davrandığını biliyoruz. Her gün 4,40 milyar doları aşan işlem hacmine aracı olarak, 10. yılımızı lüks spor otomobil ve farklı hediyelerle kutladığımız bu yılın başından bu yana, kullanıcılarımız için yeni yatırım araçları ekledik ve kripto para birimleri listeledik. Dünyanın önde gelen borsalarından biri olarak, yatırımcıların ekosistemde kalıcı olmasına ve kripto para piyasalarına güvenmesine dair sorumluluk üstlenmeyi ve ekosistemin gerçek faydasını yansıtan ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.