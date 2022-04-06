Köyceğiz'de zincir marketlerde denetimler devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde zincir market denetimleri aralıksız sürüyor.

Köyceğiz'de faaliyet gösteren zincir marketlerden oluşan 13 market işletmesine, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Gıda Mühendisi Tülin Alpdağtaş, Köyceğiz Belediyesi Zabıta Amiri ve zabıta görevlileri eşliğinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde temel gıda ürünleri (sıvı yağ, toz şeker, un vb. ) hakkında gerekli uyarılarda bulunuldu. - MUĞLA