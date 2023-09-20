Kovada Gölü'nde Kaçak Avcılıkta Kullanılan 1200 Metre Ağ Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre fanyalı ağ ele geçirildi. Denetimde ağda takılı olan sazan balığı yavrusu kurtarılarak göle bırakıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Kovada Gölü'nde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre fanyalı ağ yele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri tarafından Kovada Gölü'nde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetim gölde avcılığın tamamen yasak olması sebebi ile kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi. Ağda takılı olan sazan balığı yavrusu ağdan kurtarılarak tekrardan göle bırakıldı.

Ekipler tarafından kaçak avcılıkta kullanılan ağa ise el konuldu. - ISPARTA