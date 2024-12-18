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Köprü, otoyol ve tünellerden elde edilen gelir katlanarak artıyor

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Türkiye'nin köprü, otoyol ve tünellerinden elde edilen gelirler rekor seviyeye ulaştı. Yıl boyunca yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı. 20 milyar TL olarak öngörülen trafik cezaları ise 11 ayda 38 milyar TL'yi geçti.

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bütçe verilerine göre, köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelirler bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Ocak-Kasım 2024 döneminde söz konusu gelirler 1 milyar 212 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 448 milyon 185 bin TL idi.

KÖPRÜ VE YOL GELİRLERİNDE REKOR ARTIŞ

2024'ün Ocak-Kasım döneminde köprü, yol ve tünellerden elde edilen gelir 1 milyar 212 milyon TL'ye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170'lik bir artışa işaret ediyor. İşletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelir geçen yılı üçe katladı.

OSMANGAZİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜLERİ

Ağustos ayında yapılan zamlarla Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yüzde 200, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 270 arttı. 2025'te daha fazla zam bekleniyor.

TRAFİK CEZALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

2023 yılında 17 milyar TL olan trafik cezası gelirleri, 2024'te 38 milyar TL'yi geçti. 2025 için 67 milyar TL trafik cezası geliri öngörülüyor.

2025'TE YENİ TARİFE GEÇERLİ OLACAK

2025'te motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve diğer harçlarda yüzde 43,93 oranında artış yapılacak. Böylece Hazine'ye söz konusu ceza ve vergiler üzerinden girecek para tutarı da aynı oranda artış gösterecek.

KÖPRÜ VE YOLLAR RESMEN PARA BASMIŞ

Son yıllarda köprü ve yol gelirleri, Hazine için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. 2019'dan 2024'e kadar gelirler sürekli artış gösterdi.

• 2019: 50 milyon 335 bin TL

• 2020: 76 milyon 118 bin TL

• 2021: 98 milyon 675 bin TL

• 2022: 219 milyon 976 bin TL

• 2023: 563 milyon 335 bin TL

• 2024 (Ocak-Kasım): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL

Köprü, otoyol ve tünellerden elde edilen gelir katlanarak artıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Nereye kaydı bu kadar gelir var mı bir açıklaması

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Haber YorumlarıArarat Arat:

vatandaşa bu kadar tuzak kuran başka bir dönem görmedim 70 km ile gidilen yolda 72 km hızdan dolayı ceza kesmişler

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Haber YorumlarıHALİS ER:

mükemmel

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

kazansan ne olur,verilen garantileri karşılamıyor ve hazine üstüne para ekliyor,neden bu tarafından bahsetmiyorsunuz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

verilen hazine garantileriyle devlete ve millete katlıyarak kitliyorlar yandaşlar haramlarına haram katıyorlar

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Haber YorumlarıErcan null:

martı tak sağ olsun martı tak sayesinde devlet parayı buldu olur olması ceza yazıp duruyorlar vay sen kime aldın Ne için aldın nasıl alırsın uykusuz bir şekilde arabayı bağlıyorlar

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Haber YorumlarıRıdvan Bucak:

Devlet artık hırsızlık yapmaya da başladı hesaplara girip para çekmeye başlamış benim hesabımdan para çekti vergi dairesi vay neymiş borcum var onlara sanki var ki vermiyoruz

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Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

bu paralar nerde acaba bilen varmı ??

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