Üretime katkı sağlayacak kooperatif yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı

Güncelleme:
Kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak projelerinin desteklenmesini amaçlayan yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle kooperatiflerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırım projelerinin desteklenmesine, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulmasına, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yapılan düzenlemeyle, ilgili kurumlardan alınan resmi belge doğrultusunda mücbir sebep nedeniyle ifası imkansız hale gelen projeye ilişkin hibe hariç olmak üzere, program kapsamında hibe alan kooperatiflerin aynı proje konusunda yeniden hibe başvurusunda bulunamamaları için belirlenen süre 5 yıldan 4 yıla indirildi.

Mal alımları ise kooperatiflerin yüklenicilerle yapacağı sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek.

İlgili kooperatif, projenin tamamlanmasından itibaren 4 yıl içinde hibe sözleşmesi kapsamında satın aldığı malların mülkiyetini devredemeyecek ve amacını değiştiremeyecek, değiştirilmesi durumunda hibe kaynaklarından ödenmiş tutarın tamamı geri alınacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
