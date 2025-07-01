Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar
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Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar
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Konya Sanayi Odası heyeti, 23-25 Haziran tarihleri arasında Tunus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Sfax ve Tunus şehirlerinde yoğun temaslarda bulundu. Sfax Sanayi ve Ticaret Odası ile bir Mutabakat Zaptı imzalayan heyet, ayrıca Sfax Uluslararası Fuarı'nı ziyaret etti ve bölgenin ekonomik yapısını değerlendirdi.

Konya Sanayi Odası heyetinin 23-25 Haziran 2025 tarihleri arasında Tunus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Sfax ve Tunus şehirlerinde yoğun ve verimli temaslarda bulunuldu. Sfax programı sırasında, heyete T.C. Tunus Fahri Konsolosu Sayın Tarek CHERIF de eşlik etti.

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Heyet, 24 Haziran'da Sfax Sanayi ve Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Başkan Habib Hamamı ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Bu ziyaret sırasında düzenlenen B2B görüşmeler sayesinde iş dünyası temsilcileri arasında doğrudan bağlantılar kuruldu.

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

SFAX ULUSLARARASI FUARI ZİYARET EDİLDİ

Ardından, Sfax Uluslararası Fuarı, Fuar Başkanı Sayın Abdellatif Zayanı'nın daveti üzerine ziyaret edilerek bölgenin ekonomik yapısı ve iş birliği olanakları yerinde değerlendirildi.

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

TÜRK VE TUNUSLU GİRİŞİMCİLER ARASINDA B2B GÖRÜŞMELERİ

25 Haziran'da program Tunus'ta devam etti. Günün ilk durağı, ülkenin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından UTICA (Tunus Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Birliği) oldu. Burada gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Türk ve Tunuslu girişimciler arasında B2B görüşmeleri düzenlendi.

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "Bu anlamlı ziyaretin gerçekleşmesine katkı sunan tüm kurumlara ve katılımcılara gönülden teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Konya Sanayi Odası'ndan Tunus'ta kritik temaslar

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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