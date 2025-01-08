Konya Sanayi Odası'ndan Enerji Verimliliği Ağırlıklı Çalışmalar

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, oda olarak Türkiye'nin enerjisinin daha verimli hale gelebilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, 2024 yılında 70 sanayi işletmesi ve kurumumuzda enerji verimliliği ölçümleri yaptık. Bu kurumlarımıza 178 milyon lira tutarında enerji tasarrufu imkanı sunduk" dedi.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Büyükeğen, Türk sanayisinin enerji verimliliği konusunda önemli bir açığı olduğunu ve bunun sanayide maliyetleri artırdığını söyledi. Büyükeğen, oda olarak sanayide ve kurumlardaki bu enerji açığını ortadan kaldırarak milli ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmalardan birinin KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdikleri Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı olduğunu ifade etti.

Enerji verimliliği odaklı çalışmalar uluslararası ödül getirdi

KSO Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile talep eden sanayi işletmelere, kurum ve kuruluşlara giderek enerji verimliliği ölçümleri yaptıklarını aktaran Büyükeğen, şunları söyledi: "Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, KTO Karatay Üniversitesi gibi kurumların yanı sıra TÜMOSAN, Kırşehir Şeker Fabrikası, Arıkbey Tekstil, BİFA Gıda, Şimşek Bisküvi, Erkon Döküm, Akış Asansör, Kontensan, Ulusan Alüminyum, Orweld gibi pek çok sanayi işletmemizde enerji verimliliği etüt çalışmaları gerçekleştirdik. Ayrıca TÜBİTAK MAM ile yaptığımız iş birliği kapsamında, Konya'daki 10 döküm tesisimizde enerji verimliliği ölçümleri yapıyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl, 70 firma ve kuruluşumuza ait 111 lokasyonda enerji ölçümleri yaparak, 178 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 7 bin 48 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Enerji verimliliği alanında yaptığımız bu çalışmalarla, uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza atarak Startup Ecosystem Stars (SES) tarafından verilen Yükselen Yıldızlar Ödülü'nü almaya hak kazanan Türkiye'deki tek sanayi odası olduk."

Büyükeğen'den enerji verimliliği çağrısı

Türkiye'de Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) yetkisi alan öncü kurumlardan biri olduklarını hatırlatan Büyükeğen, bugüne kadar Konya, Karaman, Aksaray, Ankara, Uşak, Tokat, Aydın gibi 12 ilde faaliyet gerçekleştirdiklerini, hedeflerinin 81 ilin tamamına hizmet vermek olduğunu vurguladı. Açıklamasında Enerji Verimliliği Haftası'nı kutlayan Büyükeğen, tüm firmaları, kurum ve kuruluşları enerjide daha verimli olmaya davet etti. - KONYA