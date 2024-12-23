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Konya Sanayi Odası, 15 Milyon Dolar Bütçeli UR-GE Projeleri Hayata Geçirdi

Konya Sanayi Odası, 15 Milyon Dolar Bütçeli UR-GE Projeleri Hayata Geçirdi
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Konya Sanayi Odası, döküm ve savunma sanayi sektörlerine yönelik 2024 yılında 15 milyon dolar bütçeli 3 ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi başlattı. Projelerin, sektörlerin yeşil dönüşümünü ve ihracatını desteklemesi bekleniyor.

Konya Sanayi Odası (KSO), 2024 yılında 15 milyon dolar bütçeli 3 ayrı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi hayata geçirdi. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, döküm ve savunma sanayi sektörlerine yönelik başlatılan Ur-Ge projelerinin bu sektörlerin yeşil dönüşümünü ve ihracatlarını destekleyeceğini söyledi.

Konya Sanayi Odası, Konya sanayisinin güçlü olduğu döküm ve savunma sanayi sektörlerine yönelik 3 ayrı UR-GE Projesi hayata geçirdi. UR-GE projeleriyle ilgili bilgi veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, projelerin ikisinin döküm sektöründe, birinin de savunma sanayi sektöründe olduğunu belirtti. UR-GE projeleri kapsamında 49 firmanın destek alacağını aktaran Büyükeğen, "İlk olarak 14 firmamızın katılımıyla Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm UR-GE Projesi'ni hayata geçirmiştik. Sektörden gelen yoğun talep sonrasında 20 firmamızın daha katıldığı Konya Döküm Kümelenmesi Yeşil Dönüşüm UR-GE Projesi-2'yi devreye aldık. Ayrıca, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve savunma sanayinde ana yüklenici olan firmalarımıza tedarikçi olabilmek için gerekli alt yapıların oluşturulmasını sağlamak amacıyla 15 firmamızın katılımıyla, Savunma Sanayiinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi'ni başlattık. Böylece 15 milyon dolar bütçeli 3 ayrı UR-GE Projesinden sanayicilerimizin yararlanmasına imkan sağladık" dedi.

"İhracata büyük katkı sunacak"

Projelerle, döküm ve savunma sanayi sektörlerinin yeşil dönüşümüne katkı sağlanacağını vurgulayan Büyükeğen, firmaların karbon ayak izlerini azaltarak sürdürülebilir üretim yöntemlerine geçişlerini destekleyeceklerini ifade etti. UR-GE projeleriyle firmaların uluslararası alandaki rekabet güçlerinin daha fazla artacağına dikkat çeken Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: "Ticaret Bakanlığı'mızın onayladığı UR-GE projelerimizle, firmalarımıza; ihtiyaç analizi, yurtdışı pazarlama faaliyetleri, eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Ayrıca, sektörlerin rekabet gücünü artırmak amacıyla yurtdışı fuar katılımları ve alım heyeti organizasyonları düzenleyeceğiz. Bu projelerle hem Konya'mızın hem de ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sunacağız." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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