Konya'da Master Shoes ayakkabı fuarı 42 ülkeden 167 firmayla açıldı

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince düzenlenen Master Shoes 4. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı ziyarete açıldı.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 42 ülkeden 167 katılımcı firmayı profesyonel ziyaretçilerle buluşturuyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, açılış töreninde, Konya'nın tarih boyunca kültürü, ilmi birikimi ve hoşgörüsüyle olduğu kadar üretim kudretiyle de Anadolu'nun kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ayakkabı üretim merkezlerinden biri olan Konya'nın usta ellerin zarafeti ve sanayicinin yenilikçi üretim anlayışıyla sektörde adından başarıyla söz ettirdiğini vurgulayan Akın, "Özellikle ayakkabı ve deri sektöründe yüzlerce tesisimiz ve binlerce emektarımızla dünya pazarlarında boy gösteriyoruz hamdolsun. Konya'mızın imzasını taşıyan ürünlerin bugün dünya pazarlarında yer bulması hepimiz için gurur vesilesidir." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kunduracılığın şehrin sosyal ve kültürel hayatına da yansıdığını anlattı.

Konya'da ayakkabı sektörünün lise ve üniversite düzeyinde verilen eğitimlerle ilerlediğini aktaran Altay, "Büyükşehir Belediyemizin yaptığı lisede çocuklarımız eğitimlerini görüyorlar ama Selçuk Üniversitemizin ayakkabı tasarım ve üretim bölümünün de buna çok büyük katkısı var. Dolayısıyla bu işin akademik yönünü de bir taraftan oluşturuyoruz. Bu da aslında yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriliyor"

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'da ayakkabı sektöründe 600'den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Konya ayakkabı sektörü, İngiltere'den Almanya'ya, Romanya'dan Polonya'ya, Orta Doğu'dan Rusya'ya ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyor. Fuarlar yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar değildir. Yeni işbirliklerinin kurulduğu, yeni pazarların keşfedildiği ve ticari ilişkilerin geliştirildiği önemli platformlardır. Bugün burada kurulan her yeni bağlantının, yapılan her görüşmenin ve atılan her imzanın sektörümüzün geleceğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Konya Sanayi Odası olarak bu anlayışla biz de bu fuarda Nobel Fuarcılık işbirliğiyle ikili iş görüşmelerini düzenliyoruz. Perşembe ve cuma günleri Hollanda, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna ve İran'dan gelecek yaklaşık 230 alım heyeti temsilcisi, burada iş görüşmeleri yaparak yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı bulacaktır."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özarpa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bazı ülkelerin büyükelçileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 21-24 Ekim'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA