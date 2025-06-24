Konya'da İlk Kiraz Hasadı Yapıldı, Ancak Rekolte Düşük

Konya'da İlk Kiraz Hasadı Yapıldı, Ancak Rekolte Düşük
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Konya'nın Akşehir ilçesinde bu yıl kiraz hasadı başladı, ancak don hasarı nedeniyle rekolte geçen yıllara göre oldukça düşük. İlk hasat, kilosu 300 liradan satıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesi Gölçayır Mahallesi'nde üretici tarafından bölgede ilk kiraz hasat edilerek, kilosu 300 liradan satıldı.

Bu yıl büyük rekolte kaybının olduğu bölgede ise alım fiyatları yüz güldürdü. Üretici Dursun Solmaz "1969 yılında ilk olarak Gölçayır'da Ziya Ülkü tarafından hasadı yapılan Napolyon kirazın bölgede ilk hasatları yapılmaya başlanıldı. Ancak bu yıl don hasarı ile rekolte oldukça düşük. Bugün hasat ettiğimiz bahçemizde geçen yıl 2 ton kiraz satarken, bu yıl sadece 40 kilo hasat edebildik. 1982 senesinden sonra ilk kez rekolte bu kadar düşük. Geçen yıllar içinde üretim şekli ve ağaç cinslerimiz de değişiklik göstererek üretimi arttırma çabalarımız geçen yıllarda arttırmış olsa da bu sene yaşanan don felaketi bölge üreticisini de olumsuz derece de etkiledi. Daha öncesinde yetkililer gelerek hasar tespitinde bulundular. Yaşanılan hasarın devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi. Ancak bu girişim ne durum da herhangi bir açıklama yapılmadı" dedi.

Komisyoncu Samet Koğa ise üretimi yapılan ilk kirazın üretici Dursun Solmaz tarafından teslim edildiğini söyleyerek, "Maalesef bu yıl kötü bir sezondan geçiyoruz. Bölgemizde en büyük ticari alanı kaplayan kirazımız bu yıl olmadı. Haliyle buda birçok iş kalemini de olumsuz etkiledi. Yaşanan felaket, sadece kiraz ile kalmadı, bölgede bulunan vişne, erik ve elmada da zarar çok büyük boyutta" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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