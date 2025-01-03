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Konya, 2024'te İhracat Rekoru Kırdı

Konya, 2024'te İhracat Rekoru Kırdı
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Konya, 2024 yılında 3 milyar 553 milyon dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayicileri tebrik ederek otomotiv endüstrisinin ihracat lideri olduğunu açıkladı.

Konya, 2024 yılında 3 milyar 553 milyon dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihindeki ihracat rekorunu kırdı. İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, şehrin ihracatını Türkiye ortalamasının üzerinde artıran Konyalı sanayicileri ve çalışanlarını tebrik etti.

Konya'nın ihracatındaki artışın kesintisiz olarak devam ettiğini aktaran Büyükeğen, "Artan risklere ve yüksek maliyetlere rağmen Konyalı sanayicilerimiz, 2024 yılında da ihracatımızı artırmayı başardı. 2024 yılında ülkemiz ihracatını yüzde 2,7 artırırken, Konya'mız bu oranın çok üzerinde yüzde 6,7 artırarak 3 milyar 553 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Şehrimize bu gururu yaşatan, ay yıldızlı bayrağımızı ve Konya markasını dünyada dalgalandıran tüm sanayicilerimizi, çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Konyalı sanayiciler olarak, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin üretim ve ihracatla büyümesine katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

İhracatın lideri otomotiv endüstrisi oldu

Açıklamasında 2024 yılında Konya'nın en fazla ihracat yaptığı sektörler hakkında da bilgi veren Başkan Büyükeğen, otomotiv endüstrisinin 887 milyon 859 bin dolar ile Konya ihracatında ilk sırasında yer aldığını vurguladı. Büyükeğen, "Otomotiv endüstrisinin ardından, makine ve aksamları sektörümüz 855 milyon 409 bin dolar ile ikinci sırada, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz 386 milyon 104 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. İklimlendirme sanayi ile demir ve demir dışı metaller sektörlerimiz de en fazla ihracat yaptığımız dördüncü ve beşinci sektörlerimiz oldu" şeklinde konuştu.

Sanayicilerimizin yeni pazarlara açılmasına destek oluyoruz

Konya Sanayi Odası olarak, şehrin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak için sürekli çalıştıklarını anlatan Büyükeğen, şunları söyledi: "Odamız bünyesindeki İhracat Destek Ofisimiz ile ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımızın yanında olmaya, sanayi işletmelerimize rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara teknik inceleme gezileri düzenleyerek, ikili iş görüşmeleri organize ediyoruz. Yine yabancı ülke temsilcileriyle bir araya geliyor, hem Konya sanayimizi anlatıyor hem de yapabileceğimiz iş birlikleriyle şehrimizin yeni ihracat pazarlarına açılmasına imkan sağlıyoruz. Sadece 2024 yılında; Amerika, Rusya, Hindistan, Meksika, Kazakistan, Tataristan, Özbekistan gibi 13 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve sektörlerimizi tanıttık, yeni iş birliği geliştirilebilecek alanlar üzerinde çalışmalar yürüttük. Bu faaliyetlerimizin yanı sıra ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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