Konut fiyatları nisan ayında yüzde 127 arttı! 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 1 milyon lirayı aştı

Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 Nisan'a ilişkin açıkladığı Konut Fiyat Endeksi (KFE), konut fiyatlarındaki rekor artışların sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre KFE, 2022 Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 10,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 127 arttı.

MART AYINDA YÜZDE 9,3 ORANINDA ARTIŞ

2022 Mart'ta da bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 artmıştı.

ÜLKE GENELİNDE ORTALAMA FİYAT 1 MİLYON TL'Yİ AŞTI

En yüksek artış yüzde 158,7 ile Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde gerçekleşti. Bu artışı yüzde 146 ile Aydın, Denizli, Muğla; yüzde 142,2 ile İstanbul takip etti. Nisan ayı itibarıyla ülke genelindeki 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon TL'yi aşmış oldu. Bu tutar İstanbul'da 1 milyon 730 bin TL'yi aştı.

İSTANBUL'DA YENİ KONUTLAR YÜZDE 157,2 ARTTI

Nisan ayında yıllık bazda konut fiyatları ülke genelinde yüzde 127 artarken, bu artış Ankara'da yüzde 130,9'u, İstanbul'da yüzde 142,2'yi buldu. Yeni konutlarda ise bu oran İstanbul'da yüzde 157,2 oldu.

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