Koç Holding 2024'te 48,7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Koç Holding, 2024 yılının 9 aylık döneminde konsolide bazda toplam 48,7 milyar dolar gelir elde etti.

Koç Holding, yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Koç Holding, bu yılın 9 aylık döneminde konsolide bazda toplam 48,7 milyar dolar gelir elde etti.

Bu dönemde yaklaşık 2,8 milyar dolar kombine yatırım yapan Koç Holding'in son 5 yıldaki kombine yatırım tutarı ise 12,9 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olarak uzun vadeli stratejik hedeflerini destekleyecek güçlü yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Ülkemiz ekonomisine katkılarımızın yanı sıra küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası arenadaki varlığımızı da güçlendiriyoruz. Koç Topluluğu olarak dünyada jeopolitik risklerin, belirsizliklerin ve zorlukların hakim olduğu bu dönemde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, bilançolarını ve likiditelerini aynı disiplinle yönetmeye, piyasadaki dalgalanmalara karşı direnç sağlayan çeşitlendirilmiş ve dengeli portföyleriyle değer yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Koç Topluluğu şirketlerinin yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği yatırımlara işaret eden Çakıroğlu, şu bilgileri verdi:

"Topluluğumuzun lider ev teknolojileri şirketi Beko'nun Orta Doğu ve Afrika'da stratejik bir yatırımı daha hayata geçirmesinden mutluluk duyuyoruz. Beko'nun Mısır'da 110 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikasının şirketimizi bölgedeki rekabette öne çıkaracağını düşünüyoruz. Ayrıca bu fabrikayla, Türkiye ile Mısır arasında 5 yılda 15 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaşma hedefinde ülkemize destek olacağız. Diğer yandan Beko, Bangladeş'te 78 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, klima ve diğer büyük ev aletlerinin üretileceği yeni fabrikasını bu dönemde devreye aldı. Şirketimizin bu yatırımla, Güney Asya Bölgesi'nde varlığını güçlendirmesini hedefliyoruz."

"Fortune Global 500'de yer alarak ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz"

Yapı Kredi'nin Almanya'da bankacılık faaliyetlerine başladığını belirten Çakıroğlu, "Yapı Kredi, Alman Bankhaus J. Faisst (BHF) hisselerinin tamamını satın alma işlemini tamamladı. Böylelikle Bankamız, Azerbaycan ve Hollanda'dan sonra ülkemiz sınırlarını aşan üçüncü bağlı ortaklığı Yapı Kredi Almanya ile faaliyetlerini Avrupa Birliği içinde sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, TürkTraktör'ün de çiftçileri modern teknolojilerle buluşturmak için yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Koç Topluluğu'nun başarılarının birçok uluslararası itibarlı kuruluş tarafından takdir edildiğine dikkati çeken Levent Çakıroğlu, "Dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune Global 500'de 194'üncü sırada yer alarak ülkemizi temsil eden tek şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca Forbes'un her yıl açıkladığı Dünyanın En İyi İşverenleri küresel listesinde sekizinci kez üst üste Türkiye'nin bir numaralı işvereni olduk. Dünya genelinde ise geçtiğimiz yıla kıyasla 316 sıra yükselerek 118'inci olduk." dedi.

Çakıroğlu, Koç Holding'in topluluk şirketleriyle birlikte AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurduğu Umut Kentler'de bölge halkına desteklerini kesintisiz olarak sürdürdüğünü ifade etti.

2024 yılı boyunca Koç Topluluğu şirketlerinin ve Koç Gönüllülerinin katkılarıyla Vehbi Koç Vakfı ile birlikte Umut Kent sakinlerinin deprem sonrası belirsizlikleri aşabilmeleri için katkı sağladıklarını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Umut Kent projemiz, toplum odaklı bir yaklaşımla tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model olması nedeniyle uluslararası birçok kuruluş tarafından örnek gösteriliyor. Projemizle dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik ödüllerinden biri olarak gösterilen Thomson Reuters Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde 'Sosyal Etki' kategorisinde büyük ödüle layık görüldük. Tüm bu gelişmelerin, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına verdiğimiz önemin somut birer göstergesi olduğunu düşünüyorum."