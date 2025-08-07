KOBİ Tanımı Yeniden Düzenlendi: Bilanço Sınırı 1 Milyar Lira Oldu

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı yeniden düzenlenerek bilanço sınırı 1 milyar lira oldu.

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ tanımı yeniden düzenlenirken bilanço sınırının 1 milyar liraya yükseltilmesinin enflasyon ve üretim koşulları dikkate alındığında zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Yapılan güncellemenin enflasyon sebebiyle KOBİ tanımı dışında kalan binlerce firmanın KOBİ'lere özel desteklerden yararlanmasına imkan vereceğini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Güncellenen KOBİ tanımı, bugüne kadar defaatle söylediğimiz gibi kredi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla asıl hedefine ulaşacaktır. Hep vurguladığımız üzere, kredi faizlerinin düşürülmesiyle sağlanacak olumlu finansman koşullarından öncelikle KOBİ'lerin yararlandırılmasında büyük yarar olduğunu düşünüyoruz. Kredi genişlemesinde KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yaratacak makroihtiyati tedbirlerin alınması, ekonominin kılcal damarlarında kan akışının hızlandırılmasında önemli işlev görecektir. Bu konuda beklentimiz, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının en azından ihracatçı firmalar için yükseltilmesi değil, tamamen kaldırılmasıdır."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise uzun süreden beri kamu otoritesiyle yapılan görüşmelerde KOBİ tanımında bir güncelleme ihtiyacı olduğu taleplerini dile getirdiklerini anımsattı.

Bahçıvan, "Şirketlerimizden gelen bu talebin karşılık bularak tanımın değiştirilmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum çünkü birçok şirketimiz mevcut tanıma giremediği için bazı destek mekanizmalarından yararlanamıyor ve rekabette geri kalıyordu." ifadelerini kullandı.

Yapılan güncellemeyle daha fazla şirketlerin KOBİ statüsüne girerek, KOSGEB ile diğer kamu kurumlarının sunduğu desteklere daha rahat erişebileceklerini bildiren Bahçıvan, "Tüm iş dünyasının talebi olan bu güncellemede başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bürokratları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.