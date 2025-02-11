Kıymetli maden altın rekorlara doymuyor
Küresel ticarette yaşanan gerilim altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Güne 3375 liradan başlayan altının gram fiyatı, 3 bin 381 liradan işlem görüyor. Ons altın, güne 2 bin 919 dolardan başladı.
Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergisi tarifelerini açıklayacağını duyurmasının ardından ons altın 2 bin 919 doları görerek yeni rekora imza attı. Gram altın güne 3365 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3362 lira, en yüksek de 3408 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3381 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN
Alış: 3.380,2680
Satış: 3.381,1940
ALTIN/ONS
Alış: 2.918,8800
Satış: 2.919,9200
ÇEYREK ALTIN
Alış: 5.407,8400
Satış: 5.526,7900
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 21.630,7500
Satış: 22.041,3100
TAM ALTIN
Alış: 22.242,00
Satış: 22.403,00
YARIM ALTIN
Alış: 10.782,54
Satış: 11.055,60
ZİYNET ALTINI
Alış: 21.632,68
Satış: 22.043,58
ATA ALTIN
Alış: 22.453,39
Satış: 23.016,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 1.856,26
Satış: 2.733,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI
Alış: 3.111,93
Satış: 3.279,82
GREMSE ALTIN
Alış: 55.264,00
Satış: 55.896,00