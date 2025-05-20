Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Personel Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 21 Personel Alacak
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre daimi işçi statüsünde 21 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda ikinci kaptan, ikinci mühendis, kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, gözcü-muhabereci ünvanlarında 21 kişi alınacak.

İlana başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Ayrıntılar, bu kurumun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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