Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 20 işçi istihdam edecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli alımı için duyuru yaptı. Alım şartları arasında KPSS ve noterle belirleme yer alıyor. Başvurular 16 Ocak'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 20 personel alacak.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli istihdam edilecek.

Alınacak personelin 7'si engelli, 11'i ise eski hükümlü statüsünde olacak.

İlanlara başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden 16 Ocak'a kadar yapılabilecek. Tekniker ve veri giriş operatörü alımında KPSS şartı aranacak. Büro personeli aday listesi ise noter aracılığıyla belirlenecek.

Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacak. Duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
