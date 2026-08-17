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Kıyı Emniyeti 173, Sanayi Bakanlığı 19 işçi alacak

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 173 personel; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular İŞKUR ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 173 işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 2 mühendis, 1 kılavuz kaptan, 80 gemici, 72 yağcı, 2 büro personeli alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

Nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınavla mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 19 kişilik istihdam

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 31 Ağustos saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yapılacak sıralamaya göre ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru, Kariyer Kapısı ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA
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