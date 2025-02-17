Çeşitli kamu kuruluşlarına çok sayıda personel alımı yapılacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 206 kişi istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı olmak üzere 206 personel alınacak.

Başvurular, 21 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek. İlana ilişkin detaylar "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinden görülebilecek. Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KVKK 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumu emrinde istihdam edilmek üzere 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 12/02/2025-25/02/2025 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 184 PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuruda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 184 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular, ilanınResmîGazete'de yayımlandığıgündenitibaren15güniçinde(mesai saati bitimine kadar) kadar e-Devlet Kapısı üzerinden İstanbul Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşeAlımhizmetiveyaKariyerKapısıPlatformu(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)/ internetadresiüzerinden çevrimiçiolarakyapılacak.