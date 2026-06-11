Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk etap sonuçlarının duyurulduğu belirtilerek, "Üretime güç katan, ülkemizin tarımsal kalkınmasına omuz veren tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı. Konuya dair detaylara da yer verilen paylaşımda, proje kapsamında müracaatların alındığı, Küçükbaş Destek Başvuru Sistemi'ne girişler, itirazlar ve kontroller sonucunda düzeltmelerin yapıldığı ve değerlendirmelerin tamamlanarak, her il bazında asil ve yedek hak sahipleri listelerinin oluşturulduğu aktarıldı.

"Başvuruları geçerli sayılan yetiştiricilere SMS ile bilgilendirme yapıldı"

Söz konusu proje çerçevesinde, hangi ilde kaç hak sahibinin projeden yararlanacağı ve o ilde toplam kaç adet hayvan dağıtılacağının, ölçülebilir kriterlere göre belirlenebilmesi için Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) göstergesi sıralamasından mera varlığına, yem bitkisi ekim alanından küçükbaş hayvan sayısı oranına kadar birçok konunun dikkate alındığına işaret edilen paylaşımda, hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde de kadın yetiştiricilerden küçükbaş hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahiplerine kadar çeşitli kriterlere bakıldığı vurgulandı.

Başvuruları geçerli sayılan yetiştiricilere, SMS ile bilgilendirme yapıldığı bildirilen paylaşımda, yetiştiricilerin projedeki durumlarının "https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr" adresinden öğrenebileceği belirtildi.

"Hayvanların teslimat yeri TİGEM tarafından hak sahiplerine duyurulur"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) internet sitesinden, süreçle ilgili gerekli duyuruların yapılarak hayvan tesliminin yapılacağı yetiştiricilerle irtibata geçeceğine dikkat çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"TİGEM'e bildirilen üreticilerin talep ettikleri küçükbaş hayvanlar, kurum tarafından temin ve teslim edilir. Hayvanların teslimat yeri, TİGEM tarafından belirlenerek, hak sahibi kişilere duyurulur. Hak sahipleri, hayvan bedellerini TİGEM'in resmi internet sayfasında açıklayacağı satış fiyatları üzerinden peşin veya banka kredisi ile ödeyebilecektir. Kurumun internet sitesinden yayımladığı ve iletişime geçtiği yetiştiricilerimiz, duyurunun yayımlanmasından sonra 5 iş günü içinde kredi işlemleri için Ziraat Bankası'na başvurmak ve duyurunun yayımlanmasından sonra en geç 20 gün içinde kredili veya kredisiz olarak tüm süreci tamamlamak zorundadır. Süreç içinde ve sonunda, TİGEM ile irtibata geçmek yetiştiricinin sorumluluğundadır. Süreç sonunda işlemlerini tamamlamayan yetiştiricilerimizin, proje başvurusu ve hak sahipliği iptal olmuş sayılacaktır."