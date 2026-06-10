Mobil Evrensel Projesi kapsamındaki nüfus 1 milyona yaklaştı

Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2 bin 846 mobil baz istasyonu kurulurken, 4 bin yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsama alanına dahil oldu, 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilişkili kuruluşu TÜRKSAT AŞ'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre evrensel hizmet, Türkiye sınırları içinde coğrafi konumdan bağımsız olarak herkesin erişebileceği, belirlenmiş kalite standartlarında ve makul bedellerle sunulan elektronik haberleşme hizmetlerini kapsıyor.

Bu kapsamda GSM (2G) ve geniş bant internet (4,5G) altyapısının bulunmadığı yerleşim yerlerine söz konusu hizmetlerin götürülmesi amaçlanıyor.

Evrensel Hizmet Kanunu çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda ve sorumluluğunda, evrensel hizmet altyapıları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve/veya BTK adına TÜRKSAT tarafından kuruluyor, kurduruluyor, entegre ediliyor ve işletiliyor.

147 sahada kurulum çalışmaları sürüyor

Kısım 1-2 Mobil Evrensel Projeleri kapsamında Türkiye genelinde mobil haberleşme hizmeti sunan 1916 sabit, 106 atlama olmak üzere toplam 2 bin 22 sahaya ilişkin bakım ve onarım hizmetleri yürütülüyor.

Gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları sonucu sahaların performans göstergelerinde iyileşme sağlanırken mobil evrensel şebeke günlük ortalama veri trafiği 228,71 terabayttan 252,23 terabayta yükselerek yüzde 10,3 artış gösterdi.

Kısım 3 Mobil Evrensel Projesi kapsamında 605 sabit yerleşim yerinde GSM (2G) ve 4,5G LTE-Advanced tabanlı mobil haberleşme sahalarının 605 sabit, 8 atlama kurulumları tamamlandı ve geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek bakım ve onarım süreçleri başlatıldı.

Sözleşme kapsamında yüzde 50 iş artışı yapılarak, 302 ilave sabit yerleşim yeri kurulum listesine dahil edildi. Bu kapsamda 72 saha kuruldu ve servise alındı. Kalan 147 sabit sahanın kurulum çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 274 römork tipi GSM (2G) ve 4,5G LTE-Advanced tabanlı mobil haberleşme altyapısının kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda 253 römork saha kuruldu ve hizmete alındı, kalan 21 römork sahanın kurulum süreci sürüyor.

Bazı yerler 2025'te kapsama alanına dahil oldu

Geçen yıl Kısım 1 Projesi kapsamında 7, Kısım 2 Projesi kapsamında 1, Kısım 3 Projesi kapsamında 25 olmak üzere toplam 33 sektör ilavesi gerçekleştirildi ve 36 yerleşim yeri kapsama altına alındı. Kısım 3 Projesi ile 2025 sonu itibarıyla kurulum süreçleri tamamlanan toplam 930 saha (677 sabit, 253 römork) servise alındı ve bunlar aracılığıyla 966 yerleşim yeri mobil kapsama alanına dahil edildi.

Söz konusu yılda Kısım 1, 2 ve 3 Mobil Evrensel Projeleri kapsamında toplam 2 bin 846 mobil baz istasyonu (2 bin 593 sabit, 253 römork) kuruldu, 4 bin yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsama altına alındı. 623 bin 607 yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı.