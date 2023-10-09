Kırklareli Köylerine Güneş Enerjisi Santrali
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Kırklareli'nde köylere içme suyu sağlayan tesislerin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santralinin yüzde 55'i tamamlandı. Santralde 179 köydeki 218 içme suyu dinamosunun elektrik ihtiyacı karşılanacak.
Kırklareli'nde köylerin içme suyunu karşılayacak olan 10 hektarlık alana kurulan güneş enerji santralinin yüzde 55'i tamamlanırken Vali Birol Ekici bölgede incelemelerde bulundu.
Kırklareli'nde bağlı 179 köyde bulunan içme suyu tesislerindeki enerjinin karşılanacağı güneş enerji santralinin yüzde 55'i tamamlandı.
Vali Birol Ekici, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, DSİ Edirne 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök, kurum müdürleri ve köy muhtarları, Karakoç köyündeki alanda incelemelerde bulundu.
Ekici, "Santral 179 köydeki 218 içme suyu dinamosunun elektrik ihtiyacının karşılayacak" dedi.
Güneş enerji santrallerinin yüzde 55'nin tamamlandığını aktaran Ekici, 179 köy 218 içme suyu dinamosunun elektrik ihtiyacının karşılayacağını söyledi.
179 köydeki içme suyu aboneliklerinin İl Özel İdaresine devir edildiğini ifade eden Ekici, santralin faaliyete geçmesiyle Yıllık mahsup yapılacağı için alanda üretilen elektrikle köylerin içme suyu elektrik giderlerini karşılanacağını söyledi. - KIRKLARELİ