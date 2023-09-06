Kırıkkale Karakeçili ilçesinde arazi toplulaştırma bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde arazi toplulaştırma bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyenin konferans salonundaki toplantıya, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden ziraat mühendisi Ebru Altın ve harita mühendisi Emre Gülşen katıldı.

Toplulaştırmanın amacını anlatan Altın, çiftçilerin küçük ve parçalı arazilerinin bir araya getirilerek zamandan, emekten ve masraftan tasarruf sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Altın, yolu olmayan tarlalara yol açılıp bu sıkıntıların ortadan kaldırılacağını da belirterek, şöyle konuştu:

"Toplulaştırma işlemi ülkemizin tamamında uygulanıyor. Bu işlem yapılırken tarla sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapılıyor. Toplulaştırma işlemi yapıldıktan sonra 30 gün askıda kalacak ve askı süresi içerisinde itirazlar değerlendirilerek, ikinci askıya çıkarılacak. Bunun sonucunda da son itirazlar değerlendirilerek üçüncü askıda toplulaştırma kesinlik kazanacak."

Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.