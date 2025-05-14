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Kimera Labs, XPRIZE Healthspan Yarışmasında Yarı Finalist Oldu

Kimera Labs, XPRIZE Healthspan Yarışmasında Yarı Finalist Oldu
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Eksozom biyoteknoloji şirketi Kimera Labs, 101 milyon dolarlık XPRIZE Healthspan yarışmasında dünya genelinden 660 başvuru arasından yarı finalist olarak seçildi. Şirket, sağlıklı yaşlanma alanında yenilikçi teknolojiler geliştirmek için önemli ortaklıklar kuruyor.

Eksozom biyoteknoloji şirketi Kimera Labs, XPRIZE Healthspan yarışmasında yarı finalist oldu.

Terapötik ekzozom biyoteknolojisinde önemli firmalar arasında yer alan Kimera Labs Inc. 101 milyon dolarlık XPRIZE Healthspan yarışmasında yarı finalist olarak seçildiğini duyurdu. Kimera Labs'in yarı finalist aşamasına yükselmesi, 58 ülkeden 660'ın üzerinde kayıtlı başvuru arasından seçilen ilk 40 ekip arasında yer almasını sağladı.

Kimera Labs Kurucusu ve CEO'su Duncan Ross, "XPRIZE Healthspan'de yarı finalist olarak tanınmaktan onur duyuyoruz. Bu başarı, ekibimizin bilimsel yeniliğe, insan sağlığını ve uzun ömürlülüğü geliştirmek için eksozomların potansiyelinden yararlanma misyonumuza olan on yıllık bağlılığını yansıtmaktadır" dedi.

Yarışmanın bir parçası olarak Kimera Labs, hiper-izole perinatal eksozom teknolojisini beyni hedefleyen düşük yoğunluklu odaklanmış ultrason ile birleştirmek için Sheldon Jordan, MD ve Regenesis Projesi ile ortaklık kurdu. Dr. Jordan, konuya ilişkin olarak "XPRIZE Healthspan, küresel sağlığı ilerletmek için çok önemli bir fırsat. Sağlıklı yaşlanma alanında dönüştürücü atılımların geliştirilmesini hızlandırmak için Kimera Labs ile güçlerimizi birleştirmekten heyecan duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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