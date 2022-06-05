Kepez'in buğday tarlalarında hasat zamanı - Haberler

Kepez Belediyesi, bölgede atıl halde iken tarıma kazandırarak, buğday ektiği Antalya Orman Çiftliği'nin buğday hasadını yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Emek verdiğimiz topraklar Kepez'e bereket oluyor. Elde ettiğimiz ürünleri bu yılda hemşerilerimizle, Kepez ile paylaşacağız" dedi.

Kepez Belediyesi'nin uzun yıllar atıl bırakılan araziyi taşlardan, çalılardan temizleyerek, yeniden tarıma kazandırdığı Antalya Orman Çiftliği'nde hasat sevinci yaşandı. Geçtiğimiz yıl ilk buğday hasadının gerçekleştirildiği çiftlikte bu yıl ikinci buğday hasadı yapıldı. Hasat sevincine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ortak oldu. Antalya Orman Çiftliğinin, Kepez Belediyesi'nin özel projelerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, "Burada toplumu, hemşerilerimizi, halkımızı tarımla tanıştırmak, toprakla tanıştırmak, hem de bunun yanında tarıma farkındalık sağlayıcı çalışmalar yapmak vardı. 200 dönümlük alan üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarla tarıma doğaya çevreye dikkat çekmeyi hedefledik. İnşallah bu farkındalığı artırmaya devam edeceğiz. Yıllar içerisinde Antalya Orman Çiftliği çok güzel bir mekan haline gelecek" dedi.

Antalya Orman Çiftliği'nin yaz boyunca çocuklara etkinlik alanı olacağını ifade eden Başkan Tütüncü, "Şimdi burası hasat edildikten sonra yazlık ekime geçecek ve aynı zamanda da öğrencilerimiz için yaz boyunca burası bambaşka güzellikte, bir aktivite ve eğlence alanı olacak. Yaz boyunca burada farklı etkinlikler düzenlenecek. Bugün hasatla birlikte buğday kaldırılacak. Kaldırılan buğday ile birlikte yazlık ekimler başlayacak. Yazlık ekimler başladıktan sonra da yine aynı şekilde öğrencilerimiz burada çiftlik hayatını deneyimleme imkanına sahip olacaklar. Güzel bir aktivite güzel bir etkinlik yaz boyunca çocuklarımızı Antalya orman çiftliğinde bekliyor. Sadece burası tarıma bir kapı aralama değil, bunun ötesinde bir çevre bilincini de gelecek kuşaklara aktardığımızı anlattığımız, gösterdiğimiz, tanıttığımız bir mekan oldu. Antalya Orman Çiftliği çocuklarımız için de tarım alanında bir bilinçlenme merkezi haline geldi. Bazı Avrupa ülkelerinde Farm School diye bildiğimiz etkinlik alanları, aktivite alanları var. Çocuklarımız için aynı zamanda burası yaz tatillerinde de Farm School oldu. Yaz aylarında burayı yine boş bırakmıyoruz. Antalya Orman Çiftliği çok ilerici bir proje olduğu gibi tarımda çevreye farkındalık da kazandıracak" diye konuştu.

Kepez'deki kamu arazilerini değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tütüncü "Burası önemli bir kamu arazisiydi. Biz bu kamu arazisini sahiplendik, burayı bir çiftliğe dönüştürdük. Buradan elde ettiğimiz verimi, bereketi hemşerilerimizle paylaştık. Bunu yaparken tarıma farkındalık oluşturduk. Tarımsal üretimin insan hayatı bakımından ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu ifade ettik anlattık. Bu projede elde ettiğimiz verimi de yine bu yıl hemşerilerimizle paylaşacağız. Elde ettiğimiz mahsul ihtiyaç sahiplerinin sofralarına gıda olacak "dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi