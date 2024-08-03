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Kelkit'te Ayçiçeği Ekimiyle Yeni Bir Gelir Kapısı Açılıyor

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çiftçiler tarafından ilk kez ekilen ayçiçekleri hasat için gün sayıyor. Ayçiçekleri, bölgenin iklimine adapte olmuş ve gelişimde herhangi bir sorun yaşamamıştır. Ayçiçeği ekimiyle birlikte Kelkit'e yeni bir gelir kapısı açılması hedeflenmektedir.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yöreye yeni bir gelir kapısı kazandırmak için çiftçiler tarafından ilk kez ekilen ayçiçekleri hasat için gün sayıyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle birlikte bu yıl ilk kez ayçiçeği eken çiftçiler hasatı bekliyor. Bölgenin iklimine adapte olan ve gelişim noktasında herhangi bir sorun yaşamayan ayçiçekleri Kelkit Vadisi'ni sarıya boyarken, eşsiz görüntüler sunuyor. Kendine ait 100 dönümlük arazinin yanı sıra arazi kiralayarak yaklaşık 415 dönümlük arazisini ayçiçekleriyle donatan çiftçi Ayhan Akın, verimin yüksek olması durumunda ayçiçeğinin bölge çiftçilerine yeni bir gelir kapısı olacağını söyleyerek, Kelkit'in şeker pancarı, patates, fasulye, buğday ve arpasının yanına artık ayçiçeğinin de ekleneceğini söyledi.

"İlimize yeni bir ürün kazandırmak istiyoruz"

Desteklerle birlikte arazinin tamamını ayçiçekleriyle donattığını söyleyen Ayhan Akın, "415 dönüm çerezlik ayçiçeği ektik. Bu ilçemizde ilk ve gelişimde herhangi bir sorun yaşamadık. Sadece sulamada barajımız yeni olduğu için arada bir arızalar oluyor, su gecikiyor bunun haricinde herhangi bir sorunumuz yok. İnşallah iyi bir verim olur da seneye vatandaşa, ilimize ve ilçemize yeni bir ürün kazandırmış oluruz. Bizim burada şeker pancarı, patates, fasulye, buğday ve arpa vardı biz ayçiçeğini de denemek istedik. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün desteklemesiyle beraber böyle bir ilki yaptık. Vatandaşa bir örnek olacak ve farklı bir gelir kapısı olacak. Bu ektiğimiz alanın yaklaşık 100 dönümü bize aitti, geri kalan kısmını kiraladık ve 415 dönüme tamamladık" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gümüşhane Kelkit Ekonomi Güncel Haberler

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