Kdz. Ereğli Belediyesi, Ören Mahallesi ve Kandilli Beldesi'ne doğal gaz verecek

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi ile Kandilli beldesine doğal gaz verileceği açıkladı. Başkan Posbıyık, "Kıyıcak Hamzafakılı'da çalışmalar bu yıl, Ören'de 2024'te başlayacak. Doğal gazın Kandilli'ye kadar gitmesi için de karar alındı" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ören Mahallesi ile Kandilli beldesine doğal gaz verileceği açıkladı. Başkan Posbıyık, "Kıyıcak Hamzafakılı'da çalışmalar bu yıl, Ören'de 2024'te başlayacak. Doğal gazın Kandilli'ye kadar gitmesi için de karar alındı" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve Aksa Dergaz Yönetim Kurulu üyesi Halil Posbıyık, son yönetim kurulunda alınan kararları açıkladı ve Ereğli'de doğal gaz bekleyen yurttaşlara müjde verdi. Kandilli Beldesi'ne de doğal gaz verileceğini belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Kıyıcak'da doğal gaz işini hallettik. Müteahhit bugün yarın kazma vurmaya başlayacak, ekipmanların hepsi gelmeye başladı. Dergaz'ın kurucularındanım ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Dergaz toplantıları oldu. Ben, dün mecliste olduğum için gidemedim; Mustafa Bey'i, noterden vekaletname vererek gönderdim. Bu toplantıda çok önemli kararlar aldırdık. Üç mahallemizde; Kıyıcak, Hamzafakıhlı, Akpınar ve Çolaklar bölgesine gaz verilmesi için çalışmalara Kıyıcak ile birlikte başlıyoruz. Ereğli'de gaz verilmeyen yer kalmayacak Allah'ın izni ile bunu da başardık.

En önemli konumuz Ören Mahallesi. Ören Mahallesi'ne gaz vermek, deveye hendek atlatmak. Evler gelişi güzel yapılmış, herkesin hisseleri birbirine karışmış, yol bulamıyoruz. İmar yollarına ilişkin de düzenleme yapamıyoruz. Arkadaşlarımız bir araya geldi, çaresini buldular. Dedik ki kadastro yolları, imar yolu. Kadastro yollarını, daha önce meclisten karar aldırttık, buralardan doğalgazı geçirebilirdik dedik. Sağ olsun Ender Onur ve Alper Bey'in büyük yardımları oldu. Kararlar verildi, taleplerimiz uğraşılar sonucu kabul edildi. Genel müdürümüze rica ettik. Huzurevimiz var, öbür tarafta Halil Posbıyık diye gayri resmi ismi geçen cadde... Karayolları burayı yapmadı, hallettik. Huzurevi hattı ve belediye plajının karşısındaki caddeye, oraya da gazı veriyoruz.

Yine Aksa Dergaz ailesi olarak, Kandilli beldesine de gaz verilmesi konusunda ısrarla durduk. Eski demir yoluna paralel olarak kamuya terkli alandan geçirmek suretiyle Kandilli'ye doğal gaz verilecek. Bizler de büyük destek verdik. Hatta bu konu ile ilgili inceleme yapmak üzere önümüzdeki günlerde Aksa Doğalgaz'ın genel müdürü Alper Konyalı, Ereğli'ye gelerek misafirimiz olacak. İnşallah Kandilli'ye doğal gazı göndereceğiz. Bunlar kolay olmuyor, büyük gayretler, çabalarla yapılıyor. Geldiğimiz noktada, başta Kazancı Ailesi'ne, Yönetim Kurulu Başkanı ve Aksa Doğalgaz Genel Müdürü Alper Konyalı'ya, bölgemizdeki genel müdürümüz Ender Onur ve Özkan Bey'e, bölgemiz halkı adına gösterdikleri özveri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum."