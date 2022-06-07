Malazgirt Kaymakamı Demirer, TARMİSS'i ziyaret etti - Haberler

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Malazgirt Kaymakamı Demirer, TARMİSS'i ziyaret etti

AA - Veysel Eşin - Ekonomi
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Malazgirt Kaymakamı Demirer, TARMİSS'i ziyaret etti

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi'ni (TARMİSS) ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tarım Aletleri İhtisas Sanayi Sitesi'ni (TARMİSS) ziyaret etti.

TARMİSS Başkanı Abdullah Yoldaş ile TARMİSS'e giderek firma temsilcileri tarafından karşılanan Demirer, fabrikaları dolaştı, üretim ve ihracatları hakkında bilgi aldı.

Fabrikalarda çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Demirer, site içindeki yolun yapımına kısa sürede başlanılacağını bildirdi.

Sitedeki fabrikaların hem Muş hem de Malazgirt'in ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden Demirer, sitenin büyümesiyle kurulacak yeni fabrikaların da istihdam açısından önemli olduğunu vurguladı.

AA / Veysel Eşin - Ekonomi

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