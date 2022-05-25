Kaymakam çizmeleri giydi, tarlada çeltik ekti - Haberler

Çeltik üretiminde önde gelen Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz, çizmeleri giydi, çiftçilerle birlikte tarlaya girerek çeltik ekimi yaptı.

Çeltik üretiminde Türkiye'nin önde gelen bölgelerinden olan Sinop'un Boyabat ilçesinde çiftçiler sulama sonrası çeltik ekimine başladı. İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta ile birlikte ekime başlayan Tekke köyünde çeltik üreticilerini ziyaret etti. Çiftçilerden çeltik ekimi hakkında bilgiler alan Kaymakam Yılmaz, çizmeleri giyerek çiftçilerle birlikte su dolu tarlaya girip çeltik ekimine katıldı. Kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Kaymakam Yılmaz, üretimin bel kemiği çiftçilerle birlikte tarladayken çekindiği fotoğraf, kaymakamlık resmi hesabında paylaşıldı. Yapılan paylaşım, sosyal medya hesaplarında büyük beğeni aldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi