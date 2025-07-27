Kars'ta 2025 Yılı İçin 1800 Ton Bal Rekoltesi Bekleniyor

Kars'ta 2025 yılı için bin 800 ton bal rekoltesi bekleniyor.

Kars Valisi Ziya Polat, kentin coğrafi işaretli ürünlerinden olan Organik Kars Balı üretimi yapan vatandaşları ziyaret ederek, arıcılık ile ilgili bilgi aldı, bal hasadının bereketli olmasını diledi.

591 işletmede, 118 bin 934 arılı kovan bulunan Kars'ta Vali Ziya Polat, beraberindeki Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile birlikte arcılarla bir araya geldi. Bir süre arıcılarla sohbet eden Polat, daha sonra kovanlar, arı ve peteklerdeki bal hakkında arıcılardan bilgi aldı.

Vali Ziya Polat, "Arıcılarımız tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Kovan bakımları ve arı sağlığı kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl altyapı çalışmalarımız ve eğitim faaliyetlerimizle de arıcılarımıza destek olduk. Hedefimiz sadece rekolteyi artırmak değil, aynı zamanda Kars balının markalaşma sürecine de katkı sağlamaktır" dedi.

Öte yandan Kars, zengin bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarıyla Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri konumunda. Özellikle Kafkas arı ırkının anavatanı olması, bölgedeki balın kalitesini ve verimini artırıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık gibi olumsuzlukların 2025 yılında beklenmemesi ve çiçeklenme dönemlerinin verimli geçeceği öngörüsü, arıcıları umutlandırıyor.

Kars'ta 2025 yılı hasad döneminde bin 800 tonluk beklenen rekoltenin gerçekleşmesi halinde, hem arıcıların gelirlerinde önemli bir artış yaşanması hem de Kars ekonomisine ciddi bir katkı sağlanması bekleniyor. Bölgedeki bal üreticileri, kaliteli ve doğal Kars balını ülke geneline ve yurt dışına ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. - KARS