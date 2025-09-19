Haberler

KARDEMİR Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz Oldu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Ali Oflaz seçildi. İsmail Demir'in görevinden ayrılmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Oflaz atandı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarih ve 92 No'lu kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammed Ali Oflaz seçilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
