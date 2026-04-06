Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Babadağ Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Aydın istikametinden Sarayköy Kavşağı'na doğru otoyola giriş ve çıkış kolu trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde Yarbaşı viyadüğündeki derz değişim çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Samsun istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Gökçeyazı yolunun (Güneybatı çevre yolu) 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Edremit-Balıkesir istikametinde gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Bartın-Kurucaşile yolunun 51-53. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışına bölünmüş yolun Kurucaşile istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerinde (Korkuteli kuzey çevre yolu) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılacak bordür dipleri ile drenaj sistemleri temizlik çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.