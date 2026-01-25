Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında yaşanan düzenlemeleri açıkladı. Otoyollarda ve diğer yollar üzerindeki geçici kapamalar ve alternatif yollar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından ve kontrollü olarak sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu ve bağlantı yollarında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derzi betonlarında onarım yapılması kapsamında Limontepe-Marina-Çeşme istikameti Balçova Viyadüğü çelik derzlerinin yenilenmesi çalışmaları sebebiyle 8 Şubat'a kadar sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak, trafik akışı sağ şeritten sürdürülecek.
TAG Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı-Tarsus Batı Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde, 11 Mart'a kadar, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam edecek.
Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Çaykara yönünde ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.
Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan kontrollü sağlanıyor.