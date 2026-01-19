Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli yolların trafiğe kapatıldığını ve sürücülerin belirtilen işaret ve uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. Çeşitli yollar üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında detaylar verildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.
Antalya-Alanya yolunun 0-2. kilometreleri (Kocayatak Kavşağı) ile Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.
Adıyaman-Araban yolunun 10-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü devam ediyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım ve genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.