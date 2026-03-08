Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafik akışında kontrol ve kısıtlamalar yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kesimindeki aydınlatma sistemi çalışması nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun orta ve sol şeritleri kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam edecek.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminin yapımı kapsamında 2-3. kilometrelerde trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 31-37. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yürütülen yapılan bakım çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.