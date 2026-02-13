Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus OSB kavşakları kesimi 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Kula yolunun 57-60. kilometrelerinde köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma alternatif yollardan izin veriliyor.