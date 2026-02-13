Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus OSB kavşakları kesimi 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Kula yolunun 57-60. kilometrelerinde köprü yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde (Araklı-Yalıboyu mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma alternatif yollardan izin veriliyor.