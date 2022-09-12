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Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla dönüyor

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Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla dönüyorDÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar, sabah saatlerinde kasalar dolusu palamutla döndü.

Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla dönüyor

DÜZCE Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar, sabah saatlerinde kasalar dolusu palamutla döndü.

Av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar Karadeniz'e açılıyor. Tekneleriyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, kasalar dolusu balıkla dönüyor. Akçakoca limanına sabah saatlerinde yanaşan tekneler, kasalar dolusu balığı limana indirdi. Limana indirilen palamutlar çevre illere gönderiliyor.

Denizde palamut bolluğu yaşandığını söyleyen balıkçı Ferhat Birinci, "Karasu-Ereğli-Akçakoca arasında bol miktarda balık çıkıyor. Bizim için, ülkemiz için bu bolluğun devamını bekliyoruz. Akçakoca'da 3 palamut 100 liraya satılacak. Daha da düşerse balıkçıya yazık. Balıkçılık çok masraflıdır. O yüzden bu fiyatında altına düşmez artık" dedi.

Palamut almak isteyen bazı vatandaşlar da limana gelerek, balıkçılarla pazarlık yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Ekonomi

Karadeniz Akçakoca Düzce Ekonomi Güncel Haberler

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