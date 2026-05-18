Haberler

Karabük'te kayıtlı araç sayısı 87 bin 66 oldu

Karabük'te kayıtlı araç sayısı 87 bin 66 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 2026 Nisan itibarıyla 87 bin 66 oldu. En fazla kayıt otomobilde görülürken, motosiklet ve traktör de dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karabük'te kayıtlı araç sayısı 2026 yılı Nisan ayı itibariyle 87 bin 66 oldu.

TÜİK'in 2026 yılı Nisan ayına ilişkin açıkladığı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Türkiye genelinde 182 bin 34 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te dönem sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 66 olarak kayıtlara geçti.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2102 bin 48, Bartın'da ise 70 bin 555 oldu.

TÜİK verilerine göre Karabük'teki taşıtların 49 bin 55'ini otomobil, 10 bin 647'sini kamyonet, 3 bin 447'sini kamyon, 14 bin 420'sini motosiklet, bin 19'unu minibüs, 601'ini otobüs, 6 bin 903'ünü traktör ve 374'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor