Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım sağ şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları sebebiyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak devlet yolunun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Maden-Erzurum yolundaki Maden Aç Kapa Tüneli'nin, her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti

Milli yıldızımıza veda ettiler