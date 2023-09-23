Kapıkule Sınır Kapısında Sahte Ürün ve Uyarıcılar Ele Geçirildi

Kapıkule sınır kapısında yapılan incelemede, Bosna Hersek'e giden bir tırda beyan edilmemiş sahte ürünler, cinsel uyarıcı macunlar ve zayıflama çayı poşetleri bulundu. Gümrük mevzuatı gereği ürünlere el konulurken, sürücüye işlem yapıldı.

Kapıkule sınır kapısının karşı tarafında bulunan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo'nun gümrük kapısında Türkiye'den Bosna Hersek'e giden bir tırda yapılan incelemede beyan edilmemiş sahte ürünler, cinsel uyarıcı macunlar ve zayıflama çayı poşetleri ele geçirildi.

Türkiye'den Bosna Hersek'e grupaj eşya taşıyan yabancı plakalı tır, kontrol noktasına geldi. "Risk analizi" yöntemine göre araç, X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi. Daha sonra yapılan fiziki kontrol sırasında kargo odasında ibraz edilen gümrük belgelerinde belirtilmeyen malların bulunduğu 42 kutu bulundu. 531 bluz, gömlek, spor üst, ceket, 141 parfüm, 137 çanta ve 300 metal kemer tokası olmak üzere tamamı küresel markaların isimlerini taşıyan toplam bin 109 sahte ürün tespit edildi. Yapılan incelemede bin 581 paket cinsel uyarıcı macun ve altı bin 600 poşet zayıflama çayı daha bulundu.

Gümrük mevzuatı gereğince ürünlere el konulurken, Bosna vatandaşı olan sürücüye ise Gümrük Kanunu mevzuatı ile işlem yapıldı. - EDİRNE